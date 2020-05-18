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18 травня • оновлено в 12:12
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Підсумки на карантині. День 60

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Як в Кремлі планують пом'якшувати санкції? Чому Росія надає Заходу гуманітарну допомогу? Як вчинити тиск на Путіна по Донбасу? - відповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Яке рішення щодо "антиколомойського" закону ухвалить Конституційний суд? Чи буде транш МВФ? - відповів лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко.

Всі готелі готові до прийняття гостей, ціни будуть на рівні 2019 року. Санітарні норми у зв'язку з коронавірусом будуть дотримані, запевнив начальник Управління туризму та курортів Херсонської ОДА Микола Шаповал.

Як виходитимуть з карантину Чернівці? Чому в місті дозволили відкритися перукарням? Чи всі лікарі отримали надбавку до зарплати? Чи достатньо в міських лікарнях ліжкомісць? - відповів міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

В Києві відключають гарячу воду: розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв

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Тема
Підсумки
Особи
Петро Пантелєєв Микола Томенко Павло Клімкін Володимир Путін Ангела Меркель Андрій Єрмак Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна Київ
Теги
карантин ринок Донбас війна нормандський формат південний потік Північний потік - 2 санкции національний банк України Конституційний суд України МВФ транш вконтакте вірус кредит
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