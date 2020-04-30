Повернути Лавру Україні! Підсумки на карантині. День 45

Про те, що Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом засудити російську агресію - Микола Томенко, лідер партії Громадський рух " Рідна країна"

Та про те, що зарплати медиків хочуть звільнити від податків. А ще про зменшення застави для кандидатів на місцевих виборах.

Повернути Лавру. Майже 26 з половиною тисяч голосів, із потрібних 25-ти, набрала електронна петиція на сайті глави держави. Вона вимагає припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату і закликає розірвати договір оренди та передати Києво-Печерську лавру у використання Православній Церкві України.Про це - Олександр (Драбинко) Митрополи ПЦУ.

Про ізраїльський досвід в лікуванні коронавірусу - лікар-реаніматолог із Ізраїлю Борис Бриль.

Карантинні правила Росії обговорюємо з Леонідом Гозманом, російським опозиціонером

Куди подів Кім Чен Ин? Розбиралися з Андрієм Ніколаєнком, дипломатом Посольства України в Республіці Корея