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30 квітня • оновлено в 23:08
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Повернути Лавру Україні! Підсумки на карантині. День 45

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Про те, що Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом засудити російську агресію - Микола Томенко, лідер партії Громадський рух " Рідна країна"

Та про те, що зарплати медиків хочуть звільнити від податків. А ще про зменшення застави для кандидатів на місцевих виборах.

Повернути Лавру. Майже 26 з половиною тисяч голосів, із потрібних 25-ти, набрала електронна петиція на сайті глави держави. Вона вимагає припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату і закликає розірвати договір оренди та передати Києво-Печерську лавру у використання Православній Церкві України.Про це - Олександр (Драбинко) Митрополи ПЦУ.

Про ізраїльський досвід в лікуванні коронавірусу - лікар-реаніматолог із Ізраїлю Борис Бриль.

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Тема
Підсумки
Особи
Леонід Гозман Олександр Драбинко Микола Томенко
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