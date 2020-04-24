Підсумки на карантині. День 39

Відео 22:00, 24.04.2020

Про нові очікування від можливого призначення Михаїла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ - Поговоримо з Миколою Томенком

Климент ( Вечеря), глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП - архієпископ розкаже про російську "гуманітарку" для Лаври.

Журналіст Віталій Глагола - чи вистачає лікарям Закарпаття захисних масок та костюмів

А одесит Максим Головкін поділиться своєю "коронавірусною історією. про те, що лікується від COVID-19 вже... сім тижнів.

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