Підсумки на карантині. День 39
Про нові очікування від можливого призначення Михаїла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ - Поговоримо з Миколою Томенком
Климент ( Вечеря), глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП - архієпископ розкаже про російську "гуманітарку" для Лаври.
Журналіст Віталій Глагола - чи вистачає лікарям Закарпаття захисних масок та костюмів
А одесит Максим Головкін поділиться своєю "коронавірусною історією. про те, що лікується від COVID-19 вже... сім тижнів.
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