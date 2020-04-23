Підсумки на карантині. День 38

На території окупованого Криму підтверджено вже 76 випадків зараження на COVID-19.

Втім, правозахисники наголошують, що, оскільки рівень діагностування COVID-19 в Криму залишається низьким, то будь-які "офіційні" цифри про кількість випадків зараження COVID-19 не відповідають дійсності.

Про те, що приховують окупанти ми говорили з Наріманом Джеляловим, Заступником голови Меджлісу Кримськотатарського народу.

Про стан справ та очікування на сході України та в рядах ЗСУ, поговорили з

АНДРІЄМ РИМАРУКОМ ВЕТЕРАНОМ АТО, ПРЕДСТАВНИКОМ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ".

Завтра на засіданні Верховної Ради, ймовірно, розглядатимуть питання призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем’єра з питань реформ. Чи вистачить голосів за його кандидатуру, які очікування та ризики супроводжують призначення політика, який вже займав керівні посади в державі? Про це розпитали у експерта з управління репутацією Бориса Тизенгаузена.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив правоохоронцям вивезти з міста людей ромської національності на Закарпаття. Ми з ним поспілкувалися на цю тему, а ще довідалися про те, яка епідеміологічна ситуація у місті.

Олексій Лазаренко, віцепрезидент ГО “Всеукраїнська фундація “Захист прав дітей” розкаже як працюють під час карантину дитячі інтернати.

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