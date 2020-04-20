Підсумки на карантині. День 35

Відео 23:00, 20.04.2020

Пожежа на Житомирщині. Підпал? І Хто має відповідати? Розпитали у Віталій Бунечко, Голови Житомирської ОДА та поспілкувалися з активісткою Лілією Багіровою

Чи вбереже Бог тих, хто не вміє чути його? - кримінальне провадження за фактами порушень карантину УПЦ (МП) і в Святогірській, і у Почаївській лаврах

Яка нині епідеміологічна ситуація в Україні й чи варто очікувати послаблення карантину найближчим часом.

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