Підсумки на карантині. День 32

Відео 22:30, 17.04.2020

Смог у Києві: що з повітрям та яка ситуація з пожежами в Чорнобилі? На ціпитання дасть відповідь еколог Володимир Борейко

Ольга Богомолець розкаже про вітчизняні тест-системи на коронавірус та скільки може бути інфікованих після Великодня

Головний терорист "ЛНР" Пасічник наказав "перейменувати" Луганськ на Ворошиловград. Реакція Антона Дробовича, голови Українського інституту національної пам'яті

Що чекає вірян біля храмів та які заплановані ☦ покарання тим, хто не дотримуватиметься загальних правил карантину? Про це поговоримо з радником міністра внутрішніх справ Юрієм Тандітом

Поради та прогнози від Бориса Бріля, лікара з Ізраїлю. Завідувача відділенням з хворими на коронавірус

Яким буде світ після пандемії СОVID-19? Розкаже Олексій Толкачов, футуролог

Коментувати
Відео

Дивіться також

Польща вирішила вийти з карантину: що потрібно врахувати Україні

Українцям загрожує масове безробіття через коронавірус: що чекає на ринок праці

"Зробили себе разом": керівництво ЗСУ виписало собі рекордні премії

Сновигають до церкви та штурмують магазини: в охоплених коронавірусом Чернівцях піднявся ажіотаж

Виросла зміна "Гіві": в мережу потрапили фото молодого поповнення "ДНР"