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15 квітня • оновлено в 23:39
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Підсумки на карантині. День 30

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Як Фінляндія доправлятиме у свою країну українських заробітчан

Що чекатиме Україну в разі продовження карантину

Ціни на продукти і були зависокі а під час карантину ще поповзли вгору - як #Кабмін планує регулювати і хто від цього виграє

У Києво-Печерській лаврі та Іонінському монастирі виявили ще чотири випадки #COVID19

Данія першою у Європі відкрила дитсадки і початкові школи

Колишнього прем’єра Іспанії впіймали за систематичним порушенням умов карантину задля занять спортом

Екс-співробітник Головного управління СБУ в Києві, про викриття агента #ФСБ Росії в своїх лавах та підозри про корупцію в КМДА

Про пожежу в зоні відчуженн

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Підсумки
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