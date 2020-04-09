Головна Новини
10 квітня • оновлено в 02:15
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Підсумки на карантині. День 24

213
Читати матеріал російською

🔥 Про "феномен" Миколаївської області 💬 Олександр Сєнкевич, міський голова

✅ Скільки треба Україні апаратів #ШВЛ 💬 Лікар Валіхновський - заслужений лікар України, кандидат медичних наук

✅ Кияни та карантин, чим не вдоволені мешканці міста, які загрози вбачають правоохоронці 💬 Сергій Бондар, представник Муніципальної варти Києва

🙏🏼 Як не перетворити сімейний карантин в домашню в’язницю? 👉🏼 Валентин Ким - психолог, бизнес-тренер

👉🏼 Андрій Пилипенко 💬 як в Ізраілі святкують одне з головних іудейських свят - Песах під час карантину

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Підсумки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Відео

Новини

Всі новини