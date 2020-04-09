Підсумки на карантині. День 24

🔥 Про "феномен" Миколаївської області 💬 Олександр Сєнкевич, міський голова

✅ Скільки треба Україні апаратів #ШВЛ 💬 Лікар Валіхновський - заслужений лікар України, кандидат медичних наук

✅ Кияни та карантин, чим не вдоволені мешканці міста, які загрози вбачають правоохоронці 💬 Сергій Бондар, представник Муніципальної варти Києва

🙏🏼 Як не перетворити сімейний карантин в домашню в’язницю? 👉🏼 Валентин Ким - психолог, бизнес-тренер

👉🏼 Андрій Пилипенко 💬 як в Ізраілі святкують одне з головних іудейських свят - Песах під час карантину

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