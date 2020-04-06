Підсумки на карантині. День 21

Підпал Чорнобильського лісу - чи є небезпека підвищення радіаціного фону?

Підозрюваний у підпалі - 27-річний житель села Рагівка. Каже, задля забави в трьох місцях підпалив сміття та траву.

Посилений карантин.

Що потрібно знати громадянам про свої права і обов'язки.

Сумна статистика - 44 тернопільських медпрацівників захворіли на коронавірус

Як закінчити навчальний рік

Сергій Бабак, Голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій

Євген Перелегін, Надзвичайний і повноважний посол України в Італії

про роботу українських медиків, які днями відлетіли на допомогу своїм італійським колегам

Як Швеція бережеться від коронавірусу

Іванна Крут, зі Стокгольму

Чи передається коронавірус тваринам

Іван Якимчук, лікар мережі зоологічних клінік

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!