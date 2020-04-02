Підсумки на карантині. День 16

👋🏼Чи дійсно щеплення #БЦЖ вбереже від коронавірусу 💬 Алла Волоха, лікар-імунолог

😷 В Грузії ввели сухий закон 💬 Гела Васадзе - про те, як там бережуться від 🦠

🔴 В Україні посилили карантин

✅ На Тернопільщині місцева влада заборонила збиратися у групи більше 2 людей 💬 Володимир Труш, Голова Тернопільської ОДА

✅ Про ситуацію в Конотопі, Сумської області 💬 Артем Семеніхін, міський голова

✅ Віталій Свічинський 💬 заступник Голови Одеської ОДА, розкаже про карантин на Одещині.

✅ Карантин в Криму 💬 Наріман Джелялов, Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу

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