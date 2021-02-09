Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 9 лютого

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 19:00, 9.02.2021 Оновлено: 21:00, 9.02.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події вівторка

  • Дзеркальна відповідь. Німеччина, Польща й Швеція заявила про видворення російських дипломатів у відповідь на аналогічну дію Москви.

  • Полон снігової пастки. В Україні продовжує вирувати негода, а синоптики попереджають про рясні снігопади найближчими днями.

  • В очікуванні уколу! Медики попереджають про позитивний результат тесту на COVID-19 одразу після щеплення.

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