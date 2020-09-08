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8 вересня • оновлено в 21:00
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Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 8 вересня

  • Найбільша проблема в Україні - корупція! Як це могло статися - розкаже Ірина Верещук, народна депутатка, "Слуга народу"

  • Імунітет до COVID-19. Фантазія чи факт? Запитаємо у фахівців.

  • Розкіш чи засіб пересування. За скільки зарплат зможуть купити українці автомобіль?

  • Протести не припиняються. Білоруська опозиціонерка Тихановська закликала світ тиснути на Лукашенка

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Автор
Obozrevatel, Вадим Колодійчук
Теми
Коронавірус Ефіри Oboz TV Обозреватель TV Підсумки
Особи
Ірина Верещук Анатолій Лебедько Олег Рубан
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