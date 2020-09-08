Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 8 вересня
Найбільша проблема в Україні - корупція! Як це могло статися - розкаже Ірина Верещук, народна депутатка, "Слуга народу"
Імунітет до COVID-19. Фантазія чи факт? Запитаємо у фахівців.
Розкіш чи засіб пересування. За скільки зарплат зможуть купити українці автомобіль?
Протести не припиняються. Білоруська опозиціонерка Тихановська закликала світ тиснути на Лукашенка
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