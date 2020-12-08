Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 8 грудня

Obozrevatel Відео 19:00, 8.12.2020

Нам сьогодні допоможуть розібратися в важливих питаннях:

Ігор Яковенко - ексдепутат Держдуми Росії, російський опозиціонер. Говоримо про річницю нормандської зустрічі.

Сергій Куніцин, голова Ради міністрів Криму (1998-2001, 2002-2005)- говоримо про Крим і те, що зараз відбувається у Криму

Олег Пендзин, директор Економічного дискусійного клубу - про те, чому на українських прилавках все частіше з'являються товари з Росії - країни-агресорки.

а також розповімо про не менш важливі теми та події

  • Чи пішов на спад коронавірус та коли чекати вакцинації? В МОЗ заявили про плани на перший місяць зими.

  • Велика Британія - перша. Офіційний лондон розпочав масову вакцинацію від Ко від 19ть. Першою щеплення зробила літня жінка.

  • Його перенесли, але обіцяли повернути. Через коронавірус Всесвітній економічний форум відбудеться у Сінгапурі.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Сатурн і Юпітер зійдуться рекордно близько з часів Середньовіччя: як побачити

Викладач Українського католицького університету назвав вакцину "всесвітньою змовою"

Українцям через кілька тижнів різко підвищать абонплату на газ: названо тарифи

На Сумщині жінка за 4 дні "згоріла" від COVID-19: із температурою 40 ходила на роботу

Найсильніша людина світу про війну на Донбасі: там уже давно не АТО