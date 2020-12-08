Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 8 грудня

Нам сьогодні допоможуть розібратися в важливих питаннях:

Ігор Яковенко - ексдепутат Держдуми Росії, російський опозиціонер. Говоримо про річницю нормандської зустрічі.

Сергій Куніцин, голова Ради міністрів Криму (1998-2001, 2002-2005)- говоримо про Крим і те, що зараз відбувається у Криму

Олег Пендзин, директор Економічного дискусійного клубу - про те, чому на українських прилавках все частіше з'являються товари з Росії - країни-агресорки.

а також розповімо про не менш важливі теми та події