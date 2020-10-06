Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 6 жовтня

Obozrevatel Відео 19:00, 6.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Росія привела війська на Донбасі у повну бойову готовність – розвідка Міноборони

Зеленський дав інтерв'ю про Путіна, Донбас та ЄС: головні заяви

Війну на Донбасі не вирішити без діалогу з Путіним, – Зеленський

Лікар знаходив дівчат у мережі, а потім шантажував і калічив. Ексклюзив про садиста з Києва

Гай озвучив план Росії щодо Донбасу