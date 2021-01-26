Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 26 січня

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 19:30, 26.01.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Ето нє мойо ето - Путін запевняє що палац не його. Чи повірили росіяни - буде видно за декілька днів.

  • Чи буде кінець політики Трампа. В Америці хочуть заблокувати можливість 45му президентові балотуватися на пост глави держави.

  • Боротьба з коронавірусом триває. Як в Україні відбуватиметься вакцинація від COVID-19?

  • У полоні негоди. На заході Україні випало до півметра снігу.

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