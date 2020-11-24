Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 24 листопада

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 21:00, 24.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

У Житомирі пацієнт побив вагітну лікарку в її кабінеті

Росія звинуватила США в порушенні кордону та направила військових на підмогу

Байден вибрав на ключові пости критиків Росії та Путіна

Біля Авдіївки ворожий снайпер убив українського воїна

В Австралії лікарка випадково зупинила нову хвилю коронавірусу