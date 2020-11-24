Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 24 листопада

Діджиталізація проти коронавірусу. Як в Україні відстежуватимуть хворих на ко від 19 з Олександром Федієнко - членом комітету ВР з питань цифрової трансформації

Денис Красніков - віцепрезидент Українського союзу промисловців та підприємців - прокоментує наслідки коронакризи на економіку.

Наталя Бугайова - медичний психолог, суїцидолог приєднується до нашого ефіру. Говоримо про коронавірус і психічні наслідки.

Пандемія внесла корективи. Інавгурація Джо Байдена відбудеться скороченому режимі.