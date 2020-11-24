Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 24 листопада
Діджиталізація проти коронавірусу. Як в Україні відстежуватимуть хворих на ко від 19 з Олександром Федієнко - членом комітету ВР з питань цифрової трансформації
Денис Красніков - віцепрезидент Українського союзу промисловців та підприємців - прокоментує наслідки коронакризи на економіку.
Наталя Бугайова - медичний психолог, суїцидолог приєднується до нашого ефіру. Говоримо про коронавірус і психічні наслідки.
Пандемія внесла корективи. Інавгурація Джо Байдена відбудеться скороченому режимі.
Жінки знову проти. У Польщі не вщухають протести проти абортів.