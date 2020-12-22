Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 22 грудня

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Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Коронавірус під ялинку. У Києві закриватимуть ярмарки за недотримання санітарних норм.

  • Протести проти локдауну. На майдані побільшало підприємців, які протестують проти жорсткого карантину.

  • Укол он-лайн. Новообраний президент Сполучених Штатів Джо Байден зробив щеплення від коронавірусу

Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:

  • Володимир Курпіта - лікар-інфекціоніст.

  • Перша заступниця начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Катерина Діброва. З нею у тому числі поговоримо про борги за комірне під час карантину.

  • А також Борис Бабін, експредставник президента у Криму. Оцінимо ситуацію з водою на півострові.

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