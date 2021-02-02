Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 2 лютого

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 19:30, 2.02.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події вівторка

  • США заявили, про військову допомогу Україні, Кремль про "срочную службу" в "ДНР".

  • Який план? Відкрилася П'ята сесія Верховної Ради дев'ятого скликання.

  • Шорти та бікіні напоготові. Харківський бабак Тимко спрогнозував теплу весну в Україні.

  • Стабілізація. У ВООЗ заявляють, що люди стали хворіти на коронавірус менше.

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