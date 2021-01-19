Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 19 січня

Obozrevatel Відео 19:00, 19.01.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Тріщи не тріщи, а вже - Водохрещі. Як в Україні цього року занурювалися в крижану ополонку?

  • Не ресторан, але безкоштовно! По всій Україні запрацювали пункти обігріву. Який сервіс пропонують відвідувачам в різних регіонах України.

  • З речами - на вихід. Дональд Трамп пакує валізи в Білому Домі, а Сполучені Штати готуються до президентства Джо Байдена.

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