Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 17 листопада

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 21:00, 17.11.2020
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