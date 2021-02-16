Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 16 лютого

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 19:00, 16.02.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Черга за порятунком. Вакцинація проти коронавірусу в Україні має розпочатися до кінця цього тижня.

  • Знову загроза! У Британії - новий і більш небезпечний штам коронавірусу.

  • Шлях до здорового життя - через касу. В Україні за рік найбільше зросли ціни на сигарети.

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