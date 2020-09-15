Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 15 вересня
За що житимемо наступного року. В урядовому кварталі обговорюють цифри бюджету. Як ділитимуть державний пиріг?
Ключ до Горлівки. З'ясувалося, чому Росія наполягає на інспекції позицій ЗСУ у Шумах. За яких умов вона може відбутися?
Незаконне паломництво. Через заборону в'їзду до України на кордоні з Білоруссю утворилося скупчення хасидів-паломників. То як святкуватимуть цьогоріч Рош-га-Шана?
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