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Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 15 вересня

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  • За що житимемо наступного року. В урядовому кварталі обговорюють цифри бюджету. Як ділитимуть державний пиріг?

  • Ключ до Горлівки. З'ясувалося, чому Росія наполягає на інспекції позицій ЗСУ у Шумах. За яких умов вона може відбутися?

  • Незаконне паломництво. Через заборону в'їзду до України на кордоні з Білоруссю утворилося скупчення хасидів-паломників. То як святкуватимуть цьогоріч Рош-га-Шана?

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