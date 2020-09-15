Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 15 вересня

За що житимемо наступного року. В урядовому кварталі обговорюють цифри бюджету. Як ділитимуть державний пиріг?

Ключ до Горлівки. З'ясувалося, чому Росія наполягає на інспекції позицій ЗСУ у Шумах. За яких умов вона може відбутися?