Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 15 грудня

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 19:00, 15.12.2020

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Збурення на Майдані. Представники малого та середнього бізнесу протестують проти карантину.

  • Дочекалися позитивних рекордів. За добу одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли.

  • Єдина незалежна Помісна церква. В Україні відзначають річницю Томосу.

Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:

  • Андрій Римарук - ветеран АТО,

  • Ілля Несходовський, директор інституту економічної трансформації,

  • Олександр Драбинко, Митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України

Коментувати
Відео

Дивіться також

Москва закуповує американську вакцину від Covid. А як же Супутник V?

В Україні відзначають річницю Томосу: чого вдалося досягти за два роки. Відео

У Тернопільській області однорічна дитина проковтнула поліетиленовий пакет і померла

В Україні підскочать тарифи на електроенергію: скільки доведеться платити в 2021-му

У реанімації немає місць, від COVID-19 вмирає кожен 45-й, – головлікар лікарні в Дніпрі