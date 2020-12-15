Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 15 грудня
Розповідаємо та аналізуємо головні події дня
Збурення на Майдані. Представники малого та середнього бізнесу протестують проти карантину.
Дочекалися позитивних рекордів. За добу одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли.
Єдина незалежна Помісна церква. В Україні відзначають річницю Томосу.
Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:
Андрій Римарук - ветеран АТО,
Ілля Несходовський, директор інституту економічної трансформації,
Олександр Драбинко, Митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України