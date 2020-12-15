Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 15 грудня

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Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Збурення на Майдані. Представники малого та середнього бізнесу протестують проти карантину.

  • Дочекалися позитивних рекордів. За добу одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли.

  • Єдина незалежна Помісна церква. В Україні відзначають річницю Томосу.

Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:

  • Андрій Римарук - ветеран АТО,

  • Ілля Несходовський, директор інституту економічної трансформації,

  • Олександр Драбинко, Митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України

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