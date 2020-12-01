Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 1 грудня

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  • Дихайте вільно! Якість повітря у Києві покращується в перший день зими.

  • В Україні нові ковід-антирекорди! Коли чекати на спад пандемії, що очікувати від вакцин та яким буде український локдаун.

  • ФОПи перемогли! Підприємці відстояли свої права: Верховна Рада відтермінувала введення обов’язкових касових апаратів

І також сьогодні до нас долучаться гості:

Олексій Галімський - Лікар-епідемиолог, інфекціоніст. Про коронавірус з ним говоритимемо, адже у ВООЗ заявили про зменшення кількості хворих. А чи означає це, що пандемія пішла на спад?

Яна Зінкевич, народна депутатка, "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

Секретар Комітету, голова підкомітету з питань військової медицини Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. В неї запитаємо як українців вакцинуватимуть

і Юрій Гримчак, заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій (2017-2019 рр). З ним поговоримо про реінтеграцію і деокупацію Донбасу.

Лікування коронавірусу в УкраїніКоронавірусОбозреватель TVЕфіри Oboz TVПідсумкиЯна ЗінкевичЮрій ГримчакОлексій Галімський

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