Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 1 грудня
Дихайте вільно! Якість повітря у Києві покращується в перший день зими.
В Україні нові ковід-антирекорди! Коли чекати на спад пандемії, що очікувати від вакцин та яким буде український локдаун.
ФОПи перемогли! Підприємці відстояли свої права: Верховна Рада відтермінувала введення обов’язкових касових апаратів
І також сьогодні до нас долучаться гості:
Олексій Галімський - Лікар-епідемиолог, інфекціоніст. Про коронавірус з ним говоритимемо, адже у ВООЗ заявили про зменшення кількості хворих. А чи означає це, що пандемія пішла на спад?
Яна Зінкевич, народна депутатка, "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
Секретар Комітету, голова підкомітету з питань військової медицини Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. В неї запитаємо як українців вакцинуватимуть
і Юрій Гримчак, заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій (2017-2019 рр). З ним поговоримо про реінтеграцію і деокупацію Донбасу.