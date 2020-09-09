Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 9 вересня

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 19:30, 9.09.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Помер ветеран АТО, який поскандалив на Донбасі із Зеленським

Провал исполнения Гособоронзаказа-2020

"Квартал 95" виступав у готелі турецької фірми, що ремонтує дороги в Україні – розслідувачі

На терміновому засіданні ТКГ Україна погодилася на спільну інспекцію селища Шуми

Воїн ЗСУ загинув з листом доньки біля серця: зворушливе фото