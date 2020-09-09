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9 вересня • оновлено в 19:55
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Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 9 вересня

  • Коронавірус і школа. Як COVID-19 вплинув на навчальний процес.

  • Бананові наркотики. Рекордну партію кокаїну виявили одеські прикордонники в порту "Южний"

  • Америка у вогні. Площа лісових пожеж у Каліфорнії знову зросла

  • Учасники ТКГ домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ

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Автор
Obozrevatel, Вадим Колодійчук
Теми
Обозреватель TV Ефіри Oboz TV Підсумки
Особи
Георгій Тука Юлія Гришина
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