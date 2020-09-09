Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 9 вересня
Коронавірус і школа. Як COVID-19 вплинув на навчальний процес.
Бананові наркотики. Рекордну партію кокаїну виявили одеські прикордонники в порту "Южний"
Америка у вогні. Площа лісових пожеж у Каліфорнії знову зросла
Учасники ТКГ домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ
140
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Обозреватель TV" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0