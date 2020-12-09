Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 9 грудня

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 19:00, 9.12.2020

Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:

  • Максим Дереза, віце-президент Української Асоціації туристичних агентств - про те, куди можна полетіти під час жорсткого локдауну в Україні.

  • Костянтин Грищенко, дипломат, Міністр закордонних справ (2003-2005, 2010-2012 рр.). Поговоримо про річницю саміту лідерів "Нормандське четвірки" в Парижі.

  • Житель Лондона Віталій Баєв розкаже про те, як Велика Британія вакцинується від коронавірусу.

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  • Зимові канікули заради безпеки. В Україні у січні посилять карантин. Що саме буде під забороною?

  • 640 мільйонів євро на дороги. Саме стільки коштів Європейський інвестиційний банк виділив Україні. Куди підуть гроші?

  • Вдесяте перша. Ангела Меркель цьогоріч знову очолила список найвпливовіших жінок журналу Форбс

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