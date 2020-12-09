Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 9 грудня
Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:
Максим Дереза, віце-президент Української Асоціації туристичних агентств - про те, куди можна полетіти під час жорсткого локдауну в Україні.
Костянтин Грищенко, дипломат, Міністр закордонних справ (2003-2005, 2010-2012 рр.). Поговоримо про річницю саміту лідерів "Нормандське четвірки" в Парижі.
Житель Лондона Віталій Баєв розкаже про те, як Велика Британія вакцинується від коронавірусу.
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