Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 7 жовтня

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 19:00, 7.10.2020
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