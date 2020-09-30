Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 30 вересня

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 19:00, 30.09.2020
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