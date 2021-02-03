Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 3 лютого

Obozrevatel Відео 19:00, 3.02.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Робота для ста водіїв. У Львові шукають керманичів швидких.

  • Справа Навального. Як світові лідери відреагували на ув'язнення російського опозиціонера.

  • Сигнал відсутній! В Україні заблокували роботу трьох інформаційних телеканалів.

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