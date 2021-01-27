Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 27 січня

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 19:00, 27.01.2021

День Жалоби. Україна вшановує пам'ять жертв Голокосту.

Півсотні міст Росії у Неділю протестуватимуть проти Путіна та вимагатимуть звільнення затриманих, зокрема і сім'ї Олексія Навального

Негода змінила географію. Південь України засипало снігом.

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