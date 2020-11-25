Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 25 листопада

З Кирилом Сазоновим, блогером, журналістом. Будемо говорити про можливий #локдаун, #ТКГ та пенсії на тимчасово окупованих територіях.

Коронавірусні хроніки: Україна на порозі повного локдауну, а люди не хочуть ходити в магазин за розкладом. Про вакцину від COVID-19. Розберемо наскільки вона безпечна і наскільки може захистити - Сергій Комісаренко, доктор біологічних наук.