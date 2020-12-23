Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 23 грудня

Obozrevatel Відео 19:00, 23.12.2020

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Святкування Різдва та Нового Року в умовах пандемії. Що в Україні працюватиме, а кому доведеться закритися?

  • Негода у столиці. Комунальники чергують позмінно, а дороги посипають сумішшю світової якості.

  • Купити свято. Скільки цього року обійдеться ялинка та чому майданчиків з їхнього продажу не так багато як минулоріч?

Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:

  • Ветеран АТО Мирослав Гай,

  • Віталій Квапіш, священик Київсько-Житомирської дієцезії РКЦ

  • Ольга Богомолець, заслужена лікарка України

  • Про те, що нині відбувається в Лондоні - жителm цієї країни - Вітай Баєв

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