Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 23 грудня
Розповідаємо та аналізуємо головні події дня
Святкування Різдва та Нового Року в умовах пандемії. Що в Україні працюватиме, а кому доведеться закритися?
Негода у столиці. Комунальники чергують позмінно, а дороги посипають сумішшю світової якості.
Купити свято. Скільки цього року обійдеться ялинка та чому майданчиків з їхнього продажу не так багато як минулоріч?
Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:
Ветеран АТО Мирослав Гай,
Віталій Квапіш, священик Київсько-Житомирської дієцезії РКЦ
Ольга Богомолець, заслужена лікарка України
Про те, що нині відбувається в Лондоні - жителm цієї країни - Вітай Баєв