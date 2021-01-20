Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 20 січня

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 19:00, 20.01.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • 242 дні оборони! Україна сьогодні вшанувала пам'ять захисників Донецького аеропорту.

  • Ковід розвивається. Що таке нова мутація коронавірусу та яку загрозу вона становить для українців?

  • Погодні гойдалки! В одній частині України - похолодання, а в іншій - потепління!

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