Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 2 жовтня

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 19:30, 2.10.2020
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