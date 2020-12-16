Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 16 грудня

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 19:00, 16.12.2020

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Чи стабілізувалася ситуація? В Україні - черговий антирекорд з кількості людей, які потрапили в лікарню з COVID-19.

  • Врятуй лікаря! Медики запустили флешмоб і вимагають від влади обіцяного підвищення заробітних плат.

  • Вона бореться за свободу думок! Білоруську опозиціонерку Світлану Тихоновську нагородили премією Сахарова.

Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:

  • Олександр Лінчевський, екс заступник Міністра охорони здоров'я

  • Сергій Шахов, народний депутат, політична партія "Наш край"

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