Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 16 грудня
Розповідаємо та аналізуємо головні події дня
Чи стабілізувалася ситуація? В Україні - черговий антирекорд з кількості людей, які потрапили в лікарню з COVID-19.
Врятуй лікаря! Медики запустили флешмоб і вимагають від влади обіцяного підвищення заробітних плат.
Вона бореться за свободу думок! Білоруську опозиціонерку Світлану Тихоновську нагородили премією Сахарова.
Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:
Олександр Лінчевський, екс заступник Міністра охорони здоров'я
Сергій Шахов, народний депутат, політична партія "Наш край"