Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 6 листопада

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 21:00, 6.11.2020
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