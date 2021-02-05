Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 5 лютого

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 18:30, 5.02.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Трагічна ніч у лікарні. В Зарпоріжжі - сьогодні день жалоби

  • Догосподарювались. Україна з 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

  • Готуєтмося до імунізації. Що можна взяти з досвіду ізраїльських лікарів

  • Подолати рак! В Україні написали національну стратегію боротьби з онкологічними захворюваннями

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