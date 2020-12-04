Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 4 грудня

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

До нашого етеру приєднаються гості:

Юрій Жигарєв - лікар-інфекціоніст - будемо говорити про найбільш небезпечні дні перебігу коронавірусу.

Олена Мошенець, народна депутатка, "Слуга Народу", Заступнця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики - поговоримо про відповідальність за неправдиві декларації.

А з військовим експертом Олегом Ждановим - про те чи відбудеться нова нормандська зустріч . І як показати Путіну, що Україна - сильна держава.