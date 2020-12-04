Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 4 грудня
Гроші за карантин. Верховна Рада схвалила розмір допомоги підприємцям.
Ні - брехні! Депутати проголосували за відновлення відповідальністі за недостовірне декларування та умисне неподання декларації. Як тепер каратимуть?
На вулицю - лише в разі потреби. В Україні суттєво погіршиться погода. До того з ж слід чекати на магнітні бурі. Розкажемо як пережити вихідні?
Розповідаємо та аналізуємо головні події дня
До нашого етеру приєднаються гості:
Юрій Жигарєв - лікар-інфекціоніст - будемо говорити про найбільш небезпечні дні перебігу коронавірусу.
Олена Мошенець, народна депутатка, "Слуга Народу", Заступнця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики - поговоримо про відповідальність за неправдиві декларації.
А з військовим експертом Олегом Ждановим - про те чи відбудеться нова нормандська зустріч . І як показати Путіну, що Україна - сильна держава.