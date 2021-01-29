Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 29 січня

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 21:00, 29.01.2021

Повернення традиції. Собаки Джо Байдена переїхали до Білого дому.

Поки на Донбас не прийшла Росія, це був багатий, працююций регіон, тепер занепад та руїна, з жалем констатувала російська пропагандистка, Маргарита Симоньян, на так званому форумі окупантів "Русский Донбас"

Не коронавірусом єдиним. На Львівщині виявили нову хворобу, яку переностяь щурі

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