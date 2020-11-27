Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 27 листопада

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 21:00, 27.11.2020

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня. А саме:

  • Як створити святкову атмосферу? У столичних дитячих садках ялинка пройде без гостей

  • Чи потрібні цієї зими санки та лижі? Німеччина ініціює закриття гірськолижних курортів у Європі.

  • Чи є розкол? У Польщі заговорили про можливий розпад ЄС.

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