Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 27 листопада

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  • Андрій Александрін, лікар-епідеміолог - говоримо про коронавірус, можливий локдаун і небезпечні прояви COVID-19

  • Ахтем Чийгоз, народний депутат України, "Європейська солідарність" - з ним поговоримо про проблеми анексованого Криму

  • Олександр Дедюхин - Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму м. Полтави - обговоримо що можна і чого не можна робити в піст.

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня. А саме:

  • Як створити святкову атмосферу? У столичних дитячих садках ялинка пройде без гостей

  • Чи потрібні цієї зими санки та лижі? Німеччина ініціює закриття гірськолижних курортів у Європі.

  • Чи є розкол? У Польщі заговорили про можливий розпад ЄС.

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