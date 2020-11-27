Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 27 листопада
Андрій Александрін, лікар-епідеміолог - говоримо про коронавірус, можливий локдаун і небезпечні прояви COVID-19
Ахтем Чийгоз, народний депутат України, "Європейська солідарність" - з ним поговоримо про проблеми анексованого Криму
Олександр Дедюхин - Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму м. Полтави - обговоримо що можна і чого не можна робити в піст.
Розповідаємо та аналізуємо головні події дня. А саме:
Як створити святкову атмосферу? У столичних дитячих садках ялинка пройде без гостей
Чи потрібні цієї зими санки та лижі? Німеччина ініціює закриття гірськолижних курортів у Європі.
Чи є розкол? У Польщі заговорили про можливий розпад ЄС.